«Укрпошта» запустила у продаж марки із псом Патроном

12:53 01 вересня Київ, Україна

Поштові марки та мерч із псом Патроном з 1 вересня запустили у продаж, повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.



Їх випустили тиражем в один мільйон, придбати можна у відділеннях та онлайн. Купити марки та мерч можна буде і на партнерських майданчиках, детальніше про це обіцяють повідомити пізніше.



Також на сайті можна придбати листівки, художні конверти, магніти, футболки, худі, рюкзаки, значки, чашки та наклейки.



64 гривні з кожного проданого листа передадуть на благодійність. Таким чином хочуть зібрати 60 мільйонів гривень або 1,5 мільйона доларів, які витратять за допомогою KSE Foundation та United24 на машину для розмінування та підтримку притулків для тварин.

На офлайн- та онлайн-продажі були введені обмеження. Можна придбати не більше 5 аркушів, 5 листівок, 5 художніх конвертів, а також у відділеннях – до 2 конвертів.