«Укрпошта» запустила передпродаж поштового набору «Воїни світла. Воїни добра»
15:44 08 лютого Київ, Україна
«Укрпошта» запустила передпродаж поштового набору «Воїни світла. Воїни добра», присвячений людям, які працюють над відновленням пошкоджених об'єктів.
"Марки названі на честь цих професій – «Дорожники», «Зв'язківці», «Енергетики», «Водопостачальники» та «Газовики». "Воїни світла. Воїни добра» – наша подяка та посвята цим людям",
– додали в компанії.
Поштовий набір містить: блок марок, конверт та картку «Воїни світла. Воїни добра». Марку введуть у обіг 15 лютого. Замовити можна за посиланням
.
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