«Укрпошта» запускає продаж марки до Дня Незалежності. Але погашення штемпелем відстрочили

14:33 23 серпня Київ, Україна

"Укрпошта" випускає марку з конвертом до Дня Незалежності та до півріччя з дати початку повномасштабної війни з рф. Марка називається «Вільні. Незламні. Непереможні», її надрукували тиражем 1 мільйон екземплярів.



Запуски марки "з сюрпризами" пройдуть 24 серпня по всій країні, але місце і час не повідомлятимуть з міркувань безпеки, повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.



Марка буде доступна для продажу онлайн – у магазині "Укрпошти" та на майданчиках Amazon, Ebay та Rozetka. Деталі оголосять о 10.00 ранку 24 серпня.



Усі поштамти 24 серпня будуть закриті. Для тих, хто хоче мати штемпель першого дня, пропонують три опції:

Купити набір із погашенням онлайн (буде обмежена кількість таких наборів).

Купити абонемент, який доступний в онлайн-магазині.

Забрати особисто, але 26-27 серпня.

У Києві погашення штемпелем «Перший день» відбудеться 26 серпня. Спецпогашення у регіонах заплановано на 26-27 серпня. Штемпелі АР Крим, Севастополя та Херсона працюватимуть на київському головпоштамті, Луганської області – у місті Покровськ Донецької області.



За оперативними змінами у графіку продажів можна стежити у соцмережах Ігоря Смілянського.