"Укрпошта" випустить останню марку про втоплений російський корабель

23 травня, у День морської піхоти України, "Укрпошта" випустить останню марку про російський корабель - «Російський військовий корабель… все!».
Про це повідомляє гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
Марка стане останньою в серії про крейсера «москва» і вийде тиражем у 5 мільйонів екземплярів: це вп'ятеро більше, ніж перша. Продаватимуть її у двох номіналах: для відправок по Україні та для міжнародних відправлень.
Продаватимуть марку більш ніж у 1500 відділеннях «Укрпошти»: «У перший тиждень мільйон марок направлять до відділення. Наступного тижня ще мільйон». Ліміт на продаж - 2 блоки по 3 марки одному покупцю, додає Смілянський.
Ще півтора мільйона марок продаватимуть на п'яти інтернет майданчиках, у тому числі міжнародних: «Ліміт той самий: 2 блоки на замовлення».
Продаватимуть марку більш ніж у 1500 відділеннях «Укрпошти»: «У перший тиждень мільйон марок направлять до відділення. Наступного тижня ще мільйон». Ліміт на продаж - 2 блоки по 3 марки одному покупцю, додає Смілянський.
Ще півтора мільйона марок продаватимуть на п'яти інтернет майданчиках, у тому числі міжнародних: «Ліміт той самий: 2 блоки на замовлення».
Марка вийде у двох номіналах: "Російський військовий корабель… ВСІ! Смерть ворогам!" F для відправок по Україні та
"Російський військовий корабль… ВСІ! Слава нації!" W для міжнародних відправлень.
"Російський військовий корабль… ВСІ! Слава нації!" W для міжнародних відправлень.
Оголосити деталі продажів планують увечері 22 травня: «Не потрібно одразу займати черги, час продажу та всі деталі ми оголосимо заздалегідь на наших сторінках та на моєму фейсбуці та Telegram-каналі увечері 22 травня».
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