"Укрпошта" випустить останню марку про втоплений російський корабель

12:29 19 травня Київ, Україна

23 травня, у День морської піхоти України, "Укрпошта" випустить останню марку про російський корабель - «Російський військовий корабель… все!».

Про це повідомляє гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

«Так співпало, що на цей день припадає 40 днів із моменту трагічної загибелі російського крейсера москва, тому це подвійне свято. Тому саме 23 травня "Укрпошта" випустить марку "Російський військовий корабель… все!" та почне її продаж.

Марка стане останньою в серії про крейсера «москва» і вийде тиражем у 5 мільйонів екземплярів: це вп'ятеро більше, ніж перша. Продаватимуть її у двох номіналах: для відправок по Україні та для міжнародних відправлень.



Продаватимуть марку більш ніж у 1500 відділеннях «Укрпошти»: «У перший тиждень мільйон марок направлять до відділення. Наступного тижня ще мільйон». Ліміт на продаж - 2 блоки по 3 марки одному покупцю, додає Смілянський.



Ще півтора мільйона марок продаватимуть на п'яти інтернет майданчиках, у тому числі міжнародних: «Ліміт той самий: 2 блоки на замовлення».

Марка вийде у двох номіналах: "Російський військовий корабель… ВСІ! Смерть ворогам!" F для відправок по Україні та

"Російський військовий корабль… ВСІ! Слава нації!" W для міжнародних відправлень.



Оголосити деталі продажів планують увечері 22 травня: «Не потрібно одразу займати черги, час продажу та всі деталі ми оголосимо заздалегідь на наших сторінках та на моєму фейсбуці та Telegram-каналі увечері 22 травня».