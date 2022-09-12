Укрпошта випустить перший маркований конверт воєнного часу

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Цього місяця ми планували змінити військову тему на культурну, щоб трохи вас розвантажити. Але завдяки нашим ЗСУ відбуваються такі події, що ми не можемо не задокументувати їх так, як це вміє Укрпошта. Ми додали до колекції конверт "Ласкаво просимо до пекла". Думаю, цією фразою можна описати те, що зараз відчувають наші вороги. Це, до речі, перший маркований конверт воєнного часу", - йдеться у повідомленні.