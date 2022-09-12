Укрпошта випустить перший маркований конверт воєнного часу
08:43 12 вересня Київ, Україна
В колекції Укрпошти з'явився символічний маркований конверт
"Ласкаво просимо до пекла". Це перший маркований конверт воєнного часу.
Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.
"Цього місяця ми планували змінити військову тему на культурну, щоб трохи вас розвантажити. Але завдяки нашим ЗСУ відбуваються такі події, що ми не можемо не задокументувати їх так, як це вміє Укрпошта. Ми додали до колекції конверт "Ласкаво просимо до пекла". Думаю, цією фразою можна описати те, що зараз відчувають наші вороги. Це, до речі, перший маркований конверт воєнного часу", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що за дизайн проголосувало понад 200 тисяч українців.
"Ви голосували - ми почули. Ну і нова марка Тризуб на конверті як наш символ, на який орки реагують, як вампіри на часник - особливий рівень захисту. Точну дату запуску продажів оголошу окремо, але вже дуже скоро",
- йдеться у повідомленні.
Смілянський уточнив, що новий конверт можна буде надсилати територією України.
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