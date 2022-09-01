"Укрпошта" випустить дві нові марки. Одна буде з Патроном

15:20 15 серпня Київ, Україна

"Укрпошта" випустить дві нові марки у серпні. Одна з марок буде присвячена річниці Незалежності та шести місяцям повномасштабної війни. Потім обіцяють випустити марку з псом-піротехніком Патроном.

Про це повідомив гендиректор Ігор Смілянський в ефірі телемарафону.



За словами Смілянського, «Укрпошта» також готує ескізи до марок, де будуть зображені архітектурні споруди, які «тимчасово виконують невдалу роль у цій війні», зокрема, Кримський міст.

Ескіз цієї марки гендиректор "Укрпошти" опублікував 9 серпня у соцмережах. Там зображено дівчину та хлопця, які спостерігають за тим, як вибухає Кримський міст через Керченську протоку.