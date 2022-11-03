14:08 03 листопада Київ, Україна

У п'ятницю, 4 листопада, "Укрпошта" випускає нову марку "Кримський міст на біс!" Саме 4 листопада виповниться 8 років, 8 місяців та 8 днів українського опору російській навалі.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"А ще 4 листопада державне свято у росії - "День Народної Єдності". Ми, в Укрпошті, настільки доброзичливі, що робимо подарунки навіть нашим ворогам". А тому у п'ятницю, 4 листопада, Укрпошта випускає нову марку "Кримський міст на біс!". І неважливо, хто справді підірвав міст, нам вистачає самого факту”, – написав Смілянський.

Тираж марки складає 300 тисяч маркових листів або 2,1 млн марок.

"Понад 70 тисяч листів уже продано на замовлення і вони вже скоро будуть у своїх власників. А решта — поки вистачає запасів, вже цієї п'ятниці зможуть їх придбати у всіх міських відділеннях "Укрпошти" і у нас на сайті", — написав голова УП.

Крім того, марки можна придбати в офіційних онлайн-магазинах "Укрпошти" на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon.