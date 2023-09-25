"Укрпошта" випускає марку "Зброя Перемоги. Світ з Україною"

14:13 25 вересня Київ, Україна

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у понеділок, 25 вересня, оголосив про випуск марки "Зброя Перемоги. Світ з Україною".

Про це Смілянський повідомив у Фейсбуці.

"Друзі, наприкінці минулого тижня ми всі із задоволенням спостерігали за тим, як ракети Storm Shadow перетворилися на "хоч каміння з неба" і влучили у штаб тимчасово розквартированого флоту росії в Криму. Ну і президент привіз чергові подарунки від наших іноземних партнерів", - написав Смілянський.

За його словами, на честь цього "Укрпошта" оголошує випуск марки "Зброя Перемоги. Світ із Україною”.



Новий благодійний поштовий блок (збір на дрони), на який відкривається попереднє замовлення 25 вересня, містить зображення Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR і M2 Bradley.

"Відразу відповім, чому ще немає ATACMS, Storm Shadow, Taurus і т.п. Ракетна серія обов'язково буде, але трохи згодом", - додав Смілянський.

За його словами, отримання всіх погоджень на нову марку зайняло багато часу. Марка створена командою "Укрпошти" за сприяння Офісу Президента, Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України, а також посольств США, Великобританії, Німеччини та Франції в Україні.



Придбати марку можна буде у відділеннях "Укрпошти" із 29 вересня.