"Укрпошта" випускає марку "Зброя Перемоги. Світ з Україною"

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у понеділок, 25 вересня, оголосив про випуск марки "Зброя Перемоги. Світ з Україною".
Про це Смілянський повідомив у Фейсбуці.
За його словами, на честь цього "Укрпошта" оголошує випуск марки "Зброя Перемоги. Світ із Україною”.
Новий благодійний поштовий блок (збір на дрони), на який відкривається попереднє замовлення 25 вересня, містить зображення Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR і M2 Bradley.
За його словами, отримання всіх погоджень на нову марку зайняло багато часу. Марка створена командою "Укрпошти" за сприяння Офісу Президента, Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України, а також посольств США, Великобританії, Німеччини та Франції в Україні.
Придбати марку можна буде у відділеннях "Укрпошти" із 29 вересня.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі