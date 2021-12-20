"Укрпошта" ввела в обіг нові поштові марки "Збройні сили України. Сухопутні війська"

07:15 15 березень Київ, Україна

"Укрпошта" презентувала до Дня добровольця нові поштові марки "Збройні сили України. Сухопутні війська", які складаються з декількох серій, перша з них - "Сучасна військова форма".



Про це повідомляє Укрінформ.

"Укрпошта вводить в обіг поштові марки "Збройні сили України. Сухопутні війська", які відкриють серію "Сучасна військова форма". Перший випуск присвятили формі одягу та знакам відмінності Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ), які є потужним монолітом механізованих і танкових військ, ракетних військ і артилерії, армійської авіації, частин і підрозділів протиповітряної оборони, спеціальних військ, частин і установ технічного і тилового забезпечення", - відзначили в Укрпошті.

Марочний лист складається з 8 поштових марок. На марках представлена форма ракетних військ і артилерії, механізованих військ, військ протиповітряної оборони, гірської піхоти, танкових військ, армійської авіації, президентського полку і загальновійськова форма.



Поштовий випуск був здійснений за підтримки Міністерства оборони України.



Також 14 березня "Укрпошта" провела урочисту церемонію спецпогашення поштових марок "Сучасна військова форма", яку приурочили спеціально до Дня українського добровольця.



У церемонії спецпогашення взяли участь генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський; директор Департаменту соціального і гуманітарного забезпечення Міністерства оборони України; представник Сухопутних військ Збройних сил України Назім Агаєв.



У заході також взяв участь почесний караул, одягнений в форму, зображену на марках.



Над ескізами поштових марок "Збройні сили України. Сухопутні війська" працював український художник Олексій Бондаренко. До поштових марок також випустили конверти "Перший день" і штемпель спецпогашення.