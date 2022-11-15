Укрпошта відновлює свою роботу у звільненому Херсоні
12:45 15 листопада Київ, Україна
У деокупованому Херсоні
15 листопада "Укрпошта" відкриває перші два відділення, а також розпочинає виплату пенсій.
Про це повідомив у Telegram гендиректор компанії Ігор Смілянський.
"Як обіцяли, повертаємось до Херсона і робимо це не з порожніми руками". Сьогодні відкриємо перші 2 відділення та виплатимо перші пенсії нашим херсонським пенсіонерам", - написав голова "Укрпошти".
Смілянський підписав відповідний наказ щодо відновлення роботи Херсонської дирекції з 15 листопада.
"Сьогодні ще трохи побуду директором Херсонської дирекції, а завтра вже передам усі повноваження, бо день буде особливо насиченим", - додав він.
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