"Укрпошта" пропонує обрати найкращий ескіз новорічної марки

Голова правління "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував нове голосування, щоб обрати ескіз майбутньої поштової марки на новорічну та різдвяну тематику.
Усі охочі можуть обрати одного із п'яти кандидатів до 8:00 4 листопада 2022 року. Віддати свій голос за дизайн марки пропонують на офіційних сторінках у соціальних мережах "Укрпошти" або в Telegram-каналі @igorsmelyansky. Директор національного оператора поштового зв'язку просить усіх бути ввічливими, тож голосувати один раз чи максимум двічі.
За словами голови "Укрпошти", у нього є свій фаворит серед кандидатів на кращий ескіз новорічної марки, але його "улюбленці" ніколи так і не ставали марками, а зараз кожен дизайн "заслуговує на овацію". Всі малюнки показують інтерпретацію українського Нового року та Різдва в умовах війни, що триває. Смілянський додав, що марка має вийти у грудні цього року та нагадати усьому світу про події, що відбуваються в Україні щодня.
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