"Укрпошта" оголосила конкурс на ескіз для нової марки

«Укрпошта» оголосила конкурс на ескіз для нової поштової марки «Доброго вечора, ми з України!». Взяти участь у конкурсі можуть ілюстратори, художники, дизайнери та всі, хто хоче спробувати себе як автор поштової марки.
Вимоги до конкурсної роботи:
- вона повинна відповідати заданій темі і не повинна порушувати моральні норми;
- робота подається у вигляді малюнка або графічного макета з візуалізацією в електронному вигляді у форматі JPEG, 300 dpi;
- кожен учасник може надіслати не більше 5 робіт;
- не порушувати авторських прав;
- надсилаючи на конкурс свої роботи, учасник погоджується з тим, що у разі перемоги він підпише з Укрпоштою авторський договір на передачу виняткових майнових авторських прав на твір.
Подати роботу можна тут.
Роботи приймаються з 27 травня до 3 червня включно. Найкращі з них будуть опубліковані у соцмережах і вже українці оберуть, який ескіз прикрашатиме нову марку.
Роботи приймаються з 27 травня до 3 червня включно. Найкращі з них будуть опубліковані у соцмережах і вже українці оберуть, який ескіз прикрашатиме нову марку.
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