«Укрпошта» до Дня ЗСУ випускає марки з «джавелінами» та «байракторами»

18:25 02 грудня Київ, Україна

Укрпошта до Дня Збройних сил України випускає марку "Зброя Перемоги", повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.



На аркуші зображено озброєння, яке використовує українська армія: "Вільха", "Нептун", "Стугна-П", Bayraktar TB2, FGM -148 Javelin, M142

HIMARS.

Авторами поштового випуску є художники-графіки Сергій та Олександр Харуко.



Марку випустять 6 грудня на День Збройних сил України, але вже відкрито попереднє замовлення.



Випуск благодійний, вартість марочного аркуша – 90 гривень, з яких 18 гривень віддадуть на потреби ЗСУ. Тираж аркуша 200 тисяч екземплярів.