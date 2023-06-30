"Укрпошта" та ГУР погасили марку до річниці звільнення острова Зміїний

"Це дуже важлива подія для нас, тому що вона відкрила нам морський шлях. Я особисто вважаю, що кожен міліметр звільнення території – це досягнення і це потрібно робити будь-якими способами та методами”, – заявив Буданов.

Він додав, що на зібрані від продажу марки кошти планується придбати чергову партію дронів.

"Це саме той випуск марки, де багато не треба говорити. Найкраще показувати. Це перша наша марка із ГУР. Сподіваюся, що буде можливість багато марок присвятити подвигам наших героїв. Сьогодні ми погасимо марку київським штемпелем, а також штемпелем Криму та Севастополя. Тимчасово це зробимо поки що в Києві, але ми ще матимемо можливість зробити це безпосередньо в Криму", — сказав глава Укрпошти Смілянський.