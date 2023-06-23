Укрпошта анонсувала нові марки, присвячені ГУР та звільненню острова Зміїний

15:41 23 червня Київ, Україна





"Укрпошта" запустила попереднє замовлення на поштовий набір "Головне управління розвідки Міністерства оборони України". До нього увійшла нова серія марок та лімітованого мерчу із символікою відомства. В Україні з'являться спеціальні марки , присвячені Головному управлінню розвідки (ГУР) Міністерства оборони України та звільненню острова Зміїний"Укрпошта" запустила попереднє замовлення на поштовий набір "Головне управління розвідки Міністерства оборони України". До нього увійшла нова серія марок та лімітованого мерчу із символікою відомства.

Про це 23 червня повідомила пресслужба компанії.

"30 червня ми святкуватимемо річницю звільнення острова Зміїний або, як там кажуть, "жест доброї волі" за допомогою наших ЗСУ. Ну як було не відсвяткувати цей день", – йдеться у повідомленні.

Погашення марки відбудеться у Києві. На замовлення можна купити не більше 10 наборів. Крім того, можна замовити мерч з гаслами "Тотальне шумопогашення" та "Зберігай тишу у спокої".



Частини поштового набору містять зображення розвідників на бойових завданнях. Їх зобразив художник Олександр Охапкін, а ГУР надало фотографії.



Кошти від продажу марок буде направлено на техніку для Сил оборони України.