«Укрпошта» анонсувала нові марки на січень-лютий 2023 року

14:29 28 грудня Київ, Україна

"Укрпошта" зробить три "нестандартні" випуски марок у січні та лютому 2023 року, повідомив гендиректор Ігор Смілянський.

"Так вийшло, що останні випуски – Херсон, Кримський Міст, Новий Рік, Щедрик та Зброя – були розкуплені майже за лічені дні і, звичайно, я отримую численні повідомлення, що багатьом не вистачило наших марок", – написав Смілянський.

Скільки марок не випустили, їх точно не вистачить, додав він.. За його словами, у 2023 році випусків буде більше, але тиражі будуть меншими.

"Але менші не означає не такі круті, тому що вже готуємо нестандартні 3 випуски на січень – лютий", – зазначив Смілянський.

У новому 2023 році на колекціонерів очікують випуски на честь звільнення окупованих територій, міст-героїв, самовідданих волонтерів, працівників критичної інфраструктури, українських діток, які залишилися безтурботного дитинства через військове вторгнення росії і, звичайно, найочікуваніший випуск.