«Укрпошта» анонсувала нові марки на січень-лютий 2023 року

"Укрпошта" зробить три "нестандартні" випуски марок у січні та лютому 2023 року, повідомив гендиректор Ігор Смілянський.
Скільки марок не випустили, їх точно не вистачить, додав він.. За його словами, у 2023 році випусків буде більше, але тиражі будуть меншими.
У новому 2023 році на колекціонерів очікують випуски на честь звільнення окупованих територій, міст-героїв, самовідданих волонтерів, працівників критичної інфраструктури, українських діток, які залишилися безтурботного дитинства через військове вторгнення росії і, звичайно, найочікуваніший випуск.
Щоб не пропустити що-небудь цікаве наступного року, гендиректор "Укрпошти" пропонує передплатити філателістичний абонемент Укрпошти.
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