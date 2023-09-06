Укрпошта анонсувала нову поштову марку до Дня Незалежності України

11:43 18 серпня Київ, Україна

Укрпошта анонсувала запуск унікальної поштової марки, присвяченої "Батьківщині-Матері". Генеральний директор компанії Ігор Смілянський розповів про це.



Марка отримала назву "Україна-Мати". Випуск марки заплановано на День Незалежності України, 24 серпня.



Серед артикулів у колекції також очікується спеціальний конверт "Перший день", оригінальні листівки та магніт "Україна-Мати". Художниця Зінаїда Кубар у співпраці з командою "Укрпошти" працювала над створенням цієї унікальної марки.



Як зазначив Смілянський, "Україна-Мати" у новому образі - це про переосмислення минулого та про нову епоху для кожного українця та українки.