"Укроборонпром" розробив "олівець для розмінування"

18:30 29 листопада Київ, Україна

Державний концерн "Укроборонпром" розробив пристрій для безпечного розмінування територій, який візуально схожий на олівець.

Про це повідомляє пресслужба державного концерну.

“Фахівці одного з підприємств “Укроборонпрому” створили дослідний зразок виробу для пропалювання металу (ВПМ) SF-1, зовні схожий на олівець. Завдяки його екзотермічній порошковій суміші він ефективно спалює металеві оболонки вибухонебезпечних предметів, наприклад, боєприпасів. Це призводить до вигоряння вибухової речовини", - йдеться у повідомленні.

Такий олівець можна використовувати для розмінування територій, зазначили в концерні.



Розробники вже працюють над технологією дистанційного використання ВПМ SF-1 за допомогою безпілотних літальних апаратів. Це підвищить якість розмінування та збереже життя людей.

"Важливо, що пристрій безпечний у використанні", - зазначають у концерні.

За даними "Укроборонпрому", підприємство-розробник олівця є оператором протимінної діяльності в Україні. Воно отримало сертифікат, що дає право здійснювати розмінування та інші операції з вибухонебезпечними предметами на території України.

Також підприємство "Укроборонпрому" має власний Центр гуманітарного розмінування, у якому працюють спеціалісти високого класу. З 2010 року Центр акредитований в ООН як постачальник послуг з протимінної діяльності та є партнером UNMAS, відповідної служби Організації Об'єднаних Націй.