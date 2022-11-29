"Укроборонпром" розробив "олівець для розмінування"

Державний концерн "Укроборонпром" розробив пристрій для безпечного розмінування територій, який візуально схожий на олівець.
Про це повідомляє пресслужба державного концерну.
Такий олівець можна використовувати для розмінування територій, зазначили в концерні.
Розробники вже працюють над технологією дистанційного використання ВПМ SF-1 за допомогою безпілотних літальних апаратів. Це підвищить якість розмінування та збереже життя людей.
За даними "Укроборонпрому", підприємство-розробник олівця є оператором протимінної діяльності в Україні. Воно отримало сертифікат, що дає право здійснювати розмінування та інші операції з вибухонебезпечними предметами на території України.
Також підприємство "Укроборонпрому" має власний Центр гуманітарного розмінування, у якому працюють спеціалісти високого класу. З 2010 року Центр акредитований в ООН як постачальник послуг з протимінної діяльності та є партнером UNMAS, відповідної служби Організації Об'єднаних Націй.
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