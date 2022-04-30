"Укроборонпром" презентував ЗСУ нову радіолокаційну станцію

16:46 01 грудня Київ, Україна

У власне користування від "Укроборонпрому" ЗСУ отримали нову радіолокаційну станцію 35Д6М. На сьогодні РЛС широко відома в Україні і далеко за її межами.



Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".



"РЛС 35Д6М - це сучасна радіолокаційна станція зі збільшеною дальністю дії, поліпшеними параметрами траєкторної обробки, розширеними функціональними можливостями завдяки сучасним програмним рішенням. Також ця РЛС може похвалитися здатністю працювати майже в будь-яких кліматичних умовах і в гірській місцевості", - сказано в повідомленні.



Радіолокаційну станцію можна обладнати виносними робочими місцями і керувати нею з відстані в 300 метрів. Також вона може комплектуватися обладнанням для взаємодії безпосередньо з зенітно-ракетними комплексами.



В "Укроборонпромі" відзначають, що ці радіолокаційні станції добре знають не тільки в Україні, а й за кордоном, і цінують за надійність і невибагливість в експлуатації.