Укренерго запровадила графіки погодинних відключень електромережі

11:11 02 листопада Київ, Україна

У середу, 2 листопада, з 6 години ранку стартували нові графіки погодинних відключень.



Диспетчерський центр НЕК Укренерго надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання саме у форматі ГПВ для споживачів у центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни.



Про це повідомляють у Telegram-каналі компанії.



Графіки погодинних відключень (ГПВ) припускають, що певні групи споживачів обмежуватимуться щодня, але за розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Графіки відключення саме у цьому форматі мають бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь.



Повідомляється, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити постійне балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.



Такі заходи дозволяють енергетикам якнайшвидше відновити пошкоджені енергооб'єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням усіх споживачів.



Графіки можна знайти на сайтах розподільчих компаній (обленерго).