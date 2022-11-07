Укренерго ввів у дію графіки погодинних відключень (ГПВ)

10:37 06 листопада Київ, Україна

Сьогодні, 6 листопада, диспетчерський центр НЕК Укренерго надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання споживачів у м.Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Введено в дію графіки погодинних відключень (ГПВ).

Під час дії графіків погодинних відключень знайти інформацію про відключення конкретної області чи міста можна на сайті, в особистому кабінеті чи в соцмережах відповідного оператора системи розподілу (обленерго).

«Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити постійне балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян. Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що не виключено повну евакуацію Києва у разі катастрофічного становища в електромережі.