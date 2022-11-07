Укренерго ввів у дію графіки погодинних відключень (ГПВ)

Сьогодні, 6 листопада, диспетчерський центр НЕК Укренерго надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання споживачів у м.Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Введено в дію графіки погодинних відключень (ГПВ).
Під час дії графіків погодинних відключень знайти інформацію про відключення конкретної області чи міста можна на сайті, в особистому кабінеті чи в соцмережах відповідного оператора системи розподілу (обленерго).
Раніше повідомлялося, що не виключено повну евакуацію Києва у разі катастрофічного становища в електромережі.
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