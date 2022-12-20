Укренерго: у центральному регіоні зберігається значний дефіцит потужності

Станом на ранок у центральному регіоні та Києві зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.
У столиці забезпечується менше половини потреб споживання, у пріоритеті - живлення критичної інфраструктури.
Ремонтні бригади Укренерго, генерації та операторів систем розподілу докладають усіх зусиль для того, щоб покращити енергопостачання.
Очікується, що 20 грудня вдасться включити певне обладнання, яке дозволить підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів.
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