Укренерго: у центральному регіоні зберігається значний дефіцит потужності

12:38 20 грудня Київ, Україна

Станом на ранок у центральному регіоні та Києві зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.

"Обстріли БПЛА об'єктів магістральних мереж у центральному регіоні, що сталися вночі 19 грудня, а також артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема, у центральному регіоні та Києві", - йдеться у повідомленні.

У столиці забезпечується менше половини потреб споживання, у пріоритеті - живлення критичної інфраструктури.

Ремонтні бригади Укренерго, генерації та операторів систем розподілу докладають усіх зусиль для того, щоб покращити енергопостачання.



Очікується, що 20 грудня вдасться включити певне обладнання, яке дозволить підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів.