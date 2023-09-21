Укренерго повідомило про наслідки нічного ракетного удару

"Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 398 населених пунктів. Крім наслідків ракетної атаки вранці, є пошкодження мереж через артилерійські обстріли у прифронтових районах: на Донеччині, Запоріжжі, Харківщині, Херсонщині, Сумщині. Відновлення живлення відбувається за безпечної ситуації та з дозволу військових", - йдеться в повідомленні.