Укренерго повідомило про наслідки нічного ракетного удару

12:32 21 вересня Київ, Україна

У четвер, 21 вересня, внаслідок масованої ракетної атаки пошкоджено енергооб'єкти у західному та центральному регіонах України.
 
Про це повідомляє НЕК Укренерго.

Внаслідок атаки були часткові знеструмлення у Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях. Наразі йде відновлення живлення споживачів.
"Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 398 населених пунктів. Крім наслідків ракетної атаки вранці, є пошкодження мереж через артилерійські обстріли у прифронтових районах: на Донеччині, Запоріжжі, Харківщині, Херсонщині, Сумщині. Відновлення живлення відбувається за безпечної ситуації та з дозволу військових", - йдеться в повідомленні.
За даними Укренерго, 20 вересня вечірній максимум споживання був на 0,9% вищим, ніж 19 вересня.

21 вересня Україна імпортує електроенергію зі Словаччини. Загальний об'єм 319 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 100 МВт.

Експорт сьогодні здійснюється до Словаччини та Молдови. Загальний об'єм 4796 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 426 МВт.

Продовжується планова ремонтна кампанія на об'єктах.