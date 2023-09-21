Укренерго повідомило про наслідки нічного ракетного удару

У четвер, 21 вересня, внаслідок масованої ракетної атаки пошкоджено енергооб'єкти у західному та центральному регіонах України.
Про це повідомляє НЕК Укренерго.
Внаслідок атаки були часткові знеструмлення у Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях. Наразі йде відновлення живлення споживачів.
Внаслідок атаки були часткові знеструмлення у Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях. Наразі йде відновлення живлення споживачів.
За даними Укренерго, 20 вересня вечірній максимум споживання був на 0,9% вищим, ніж 19 вересня.
21 вересня Україна імпортує електроенергію зі Словаччини. Загальний об'єм 319 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 100 МВт.
Експорт сьогодні здійснюється до Словаччини та Молдови. Загальний об'єм 4796 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 426 МВт.
Продовжується планова ремонтна кампанія на об'єктах.
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