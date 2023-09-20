Укренерго повідомляє про запланований експорт електроенергії до Словаччини та Молдови

Запланований експорт електроенергії з України до Словаччини та Молдови у середу, 20 вересня, становить 2813 МВт-год. Імпорт електрики зі Словаччини – 645 МВт-год.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
У компанії також поінформували, що у вівторок, 19 вересня, вечірній максимум споживання електроенергії був на тому ж рівні, що й 18 вересня.
Наголошується, що 19 вересня було зафіксовано тимчасове вимкнення захистом міждержавної високовольтної повітряної лінії на боці сусідньої країни. Через 7 хвилин лінію було повернуто в роботу, знеструмлення споживачів не було.
В "Укренерго" додали, що через погодні умови знеструмлено 10 населених пунктів у Хмельницькій області. Через бойові дії та інші причини без світла залишається 418 населених пунктів.
Наголошується, що 19 вересня було зафіксовано тимчасове вимкнення захистом міждержавної високовольтної повітряної лінії на боці сусідньої країни. Через 7 хвилин лінію було повернуто в роботу, знеструмлення споживачів не було.
В "Укренерго" додали, що через погодні умови знеструмлено 10 населених пунктів у Хмельницькій області. Через бойові дії та інші причини без світла залишається 418 населених пунктів.
Також на одній із теплових електростанцій з ремонту повернувся енергоблок. На інших об'єктах генерації йде планова ремонтна кампанія.
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