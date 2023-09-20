Укренерго повідомляє про запланований експорт електроенергії до Словаччини та Молдови

Запланований експорт електроенергії з України до Словаччини та Молдови у середу, 20 вересня, становить 2813 МВт-год. Імпорт електрики зі Словаччини – 645 МВт-год.

"Сьогодні є імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 645 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 200 МВт. Експорт сьогодні здійснюється до Словаччини та Молдови. Загальний обсяг 2813 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 396 МВт", – йдеться в повідомленні.

У компанії також поінформували, що у вівторок, 19 вересня, вечірній максимум споживання електроенергії був на тому ж рівні, що й 18 вересня.



Наголошується, що 19 вересня було зафіксовано тимчасове вимкнення захистом міждержавної високовольтної повітряної лінії на боці сусідньої країни. Через 7 хвилин лінію було повернуто в роботу, знеструмлення споживачів не було.



В "Укренерго" додали, що через погодні умови знеструмлено 10 населених пунктів у Хмельницькій області. Через бойові дії та інші причини без світла залишається 418 населених пунктів.