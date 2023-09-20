Укренерго повідомляє про запланований експорт електроенергії до Словаччини та Молдови

12:24 20 вересня Київ, Україна

Запланований експорт електроенергії з України до Словаччини та Молдови у середу, 20 вересня, становить 2813 МВт-год. Імпорт електрики зі Словаччини – 645 МВт-год.
 
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
"Сьогодні є імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 645 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 200 МВт. Експорт сьогодні здійснюється до Словаччини та Молдови. Загальний обсяг 2813 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 396 МВт", – йдеться в повідомленні.
У компанії також поінформували, що у вівторок, 19 вересня, вечірній максимум споживання електроенергії був на тому ж рівні, що й 18 вересня.

Наголошується, що 19 вересня було зафіксовано тимчасове вимкнення захистом міждержавної високовольтної повітряної лінії на боці сусідньої країни. Через 7 хвилин лінію було повернуто в роботу, знеструмлення споживачів не було.

В "Укренерго" додали, що через погодні умови знеструмлено 10 населених пунктів у Хмельницькій області. Через бойові дії та інші причини без світла залишається 418 населених пунктів.
"В результаті ракетних та артилерійських обстрілів є пошкодження в мережах на Донеччині, Харківщині. На ранок ще залишаються знеструмлені через бойові дії споживачі на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Сумщині, Чернігівщині, Херсонщині. Відновлення живлення відбувається за ситуації безпеки і з дозволу військових. Знеструмлення споживачів у Кіровоградській області, тривають ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.
Також на одній із теплових електростанцій з ремонту повернувся енергоблок. На інших об'єктах генерації йде планова ремонтна кампанія.