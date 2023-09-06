Укренерго: рекордний попит на електрику в Україні у вихідні дні

У вихідні дні, 19 та 20 серпня, попит на електрику досяг нового піку, як повідомили представники Укренерго.
У неділю, 20 серпня, було зафіксовано абсолютний максимум споживання електроенергії у вихідні дні. Цей показник виявився вищим за попередній рекорд, встановлений 5 серпня, на 0,3%.
За інформацією Укренерго, загалом за вихідні споживання електроенергії та температура повітря значно перевищували норму. Зокрема у суботу, 19 серпня, обсяг споживання був вищим на 5% порівняно з попередньою суботою, 12 серпня, а недільне споживання перевищило показники попередньої неділі на 10%.
Представники НЕК (Національна енергетична компанія) зазначили, що 21 серпня планується імпортувати додаткову електроенергію зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю до 518 МВт у певні проміжки часу. При цьому експорт електроенергії не передбачається.
Громадян України закликають дбайливо ставитися до енергоспоживання та економно використовувати електроенергію.
У неділю, 20 серпня, було зафіксовано абсолютний максимум споживання електроенергії у вихідні дні. Цей показник виявився вищим за попередній рекорд, встановлений 5 серпня, на 0,3%.
За інформацією Укренерго, загалом за вихідні споживання електроенергії та температура повітря значно перевищували норму. Зокрема у суботу, 19 серпня, обсяг споживання був вищим на 5% порівняно з попередньою суботою, 12 серпня, а недільне споживання перевищило показники попередньої неділі на 10%.
Представники НЕК (Національна енергетична компанія) зазначили, що 21 серпня планується імпортувати додаткову електроенергію зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю до 518 МВт у певні проміжки часу. При цьому експорт електроенергії не передбачається.
Громадян України закликають дбайливо ставитися до енергоспоживання та економно використовувати електроенергію.
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