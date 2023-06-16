Укренерго проводить розслідування після масованих відключень електрики

17:11 30 травня Київ, Україна

Укренерго, національна енергетична компанія, оголосила про початок розслідування причин масових аварійних відключень електрики по всій Україні.



Згідно з офіційною заявою компанії, інцидент стався у вівторок, 30 травня, коли кілька магістральних високовольтних ліній аварійно було відключено близько 13:00.



Внаслідок цього автоматично спрацювала система безпеки, і електропостачання було перервано у кількох областях.



На цей момент енергетики працюють над відновленням електрики, і очікується, що світло буде відновлено найближчим часом.



У своєму повідомленні компанія наголосила, що вже розпочато розслідування для з'ясування причин інциденту. Однак важливо відзначити, що відключення відбулися з технічних причин і не пов'язані з дефіцитом потужності енергосистеми.



Також стало відомо, що компанія ДТЕК повідомила про зниження частоти в об'єднаній енергосистемі України і фахівці Укренерго наразі з'ясовують причини цього зниження. О 14:32 енергетикам було надано дозвіл на відновлення електропостачання.