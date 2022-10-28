10:37 28 жовтня Київ, Україна

"Укренерго" скасувала екстрені відключення світла у Київській області, які були введені 27 жовтня, повідомили у ДПЕК "Київські регіональні електромережі".

«З 00:45 28 жовтня усі будинки мешканців Київської області зі світлом», – пишуть у ДПЕК.

У Києві продовжаться екстрені відключення світла.

У той же час ситуація в енергосистемі досі напружена, у країн просять продовжувати обмежувати споживання вранці з 08:00 до 11:00 і ввечері з 17:00 до 23:00. В даний час не можна користуватися енерговитратними приладами: обігрівачами, пральними машинами, бойлерами, посудомийками тощо.



У ніч на 27 жовтня Росія вкотре атакувала обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях, внаслідок чого у Києві та області виник дефіцит потужності у розмірі 30% споживання. Тому в «Укренерго» заявили, що вводять в області безпрецедентні екстрені обмеження.. Наголошувалося, що відключення стануть більш жорсткими та тривалими, а графіки перестали бути актуальними.