Укренерго оголосила про аварійний ремонт, але енергопостачання стабільне

12:57 24 жовтня Київ, Україна

В Україні відбулося відключення двох теплових енергоблоків, повідомила компанія "Укренерго" у вівторок, 24 жовтня.



За інформацією "Укренерго", два енергоблоки - один на тепловій електростанції та інший на теплоелектроцентралі - було відправлено на аварійний ремонт. Проте в країні, як і раніше, достатньо електроенергії, що виробляється українськими електростанціями, для задоволення потреб усіх домашніх і корпоративних споживачів, і жодних обмежень в енергосистемі не передбачається, за умови відсутності нових обстрілів. Не запроваджувалися і обмеження споживання електроенергії.



Однак через бойові дії та інші фактори, 440 населених пунктів залишаються без електропостачання. У низці регіонів, включно з Донецькою, Кіровоградською, Харківською та Херсонською областями, є пошкодження в електромережах, та проводяться аварійно-відновлювальні роботи, які залежать від ситуації з безпеки та потребують дозволу військової влади.



На цей момент Україна здійснює імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови, загальним обсягом 166 МВт-год, з максимальною потужністю до 105 МВт в окремі години. У той самий час країна експортує електроенергію до Словаччини та Молдови загальним обсягом 3300 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 396 МВт.