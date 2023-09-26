Укренерго: немає планів запроваджувати графіки відключень

12:16 26 вересня Київ, Україна

Голова Укренерго Володимир Кудрицький підкреслив, що компанія не планує вводити графіки відключень електроенергії. Він уточнив, що оновлення таких графіків Міністерством енергетики не означає автоматичне застосування їх у практиці, але є мірою готовності.



За словами Кудрицького, це зумовлено кількома чинниками. Графіки відключень формуються на місцях, включаючи обленерго, оскільки вони стосуються конкретних споживачів, і це вирішується на локальному рівні, а не централізовано в Укренерго.



Щодо системи аварійних обмежень електропостачання, то вона буде краще збалансована з урахуванням досвіду минулого року. Важливо відзначити, що зараз на місцях існує більше об'єктів критичної інфраструктури, таких як лікарні, котельні, школи, дитячі садки та насосні станції, обладнані автономними джерелами живлення порівняно з минулим роком.



Кудрицький зазначив, що завдяки цим автономним джерелам живлення рівень стійкості критичної інфраструктури на місцях нині вищий. Це означає, що навіть більшим медичним установам тепер доступні достатні генераторні потужності, що є покращенням порівняно з попереднім роком.



Крім того, Володимир Кудрицький зазначив, що на цей момент в Україні більше об'єктів критичної інфраструктури мають автономні джерела живлення, що підвищує стійкість енергосистеми країни.