"Укренерго" модернізує та посилить захист магістральних мереж

11:18 27 червня Київ, Україна

"Укренерго" розпочинає пілотний проєкт "Мережа майбутнього", в рамках якого проходитиме модернізація та посилення захисту магістральних мереж, а також впровадження технологій Інтернету в секторі енергетики.



Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Для втілення проєкту в життя наша компанія підписала Меморандум про взаєморозуміння зі світовим лідером у галузі цифрових мережевих технологій Cisco . Серед п'яти напрямків ініціативи "Мережі майбутнього" насамперед співпраця з Cisco буде спрямована на захист технологічних мереж", - йдеться у повідомленні "Укренерго"".

Проєкт охоплює модернізацію мереж та впровадження сенсорів та програмного забезпечення для моніторингу безпеки технологічних процесів. За допомогою нових технологій та підходів до захисту від Cisco "Укренерго" зможе краще виявляти потенційні кіберзагрози для технологічних мереж та ефективно на них реагувати.



Також разом із Cisco "Укренерго" працюватиме над:

модернізацією інфраструктури мереж та покращенням систем управління та захисту, щоб підвищити стійкість синхронізації енергосистеми з ENTSO-E, забезпечити стабільність та надійність роботи в умовах війни;

наданням працівникам оперативної підтримки експертів прямо під час робіт через Webex експерт, щоб прискорити та покращити якість виконання робіт. Для цього на пілотній підстанції буде побудовано необхідну мобільну інфраструктуру зв'язку;

навчанням та обміном досвіду для можливості впровадження сучасних технологій, розробкою спеціальних навчальних курсів;

підтримкою реалізації проєкту балансування навантаження на водонагрівачах, спрямованого на зменшення навантаження на енергосистему в піковий час споживання.

За словами члена правління, директора з ІТ "Укренерго" Сергія Галагана, цей стратегічний крок між національною енергетичною компанією та Cisco відкриває нові можливості модернізації енергетичного сектору України.