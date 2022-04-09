19:16 08 квітня Київ, Україна





Більшість із них виїхали до Польщі – це понад 2,53 млн людей. Понад 671 тисяча людей вирушили до Румунії, 408 тисяч – до Угорщини, 404 тисячі осіб – до Молдови, 373 тисячі – до росії, 307 тисяч – до Словаччини та 19 тисяч – до білорусі. Україну з початку війни залишили понад 4,3 млн людей, випливає із даних на сайті агентства ООН у справах біженців.Більшість із них виїхали до Польщі – це понад 2,53 млн людей. Понад 671 тисяча людей вирушили до Румунії, 408 тисяч – до Угорщини, 404 тисячі осіб – до Молдови, 373 тисячі – до росії, 307 тисяч – до Словаччини та 19 тисяч – до білорусі.

На початок 2022 року на території України проживало 41 млн осіб.



Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді раніше назвав зростаючу кількість людей, що біжать з України, "наймасштабнішою кризою з біженцями в Європі з часів Другої світової війни".



З початку російського вторгнення, за даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, в Україні загинуло 1626 людей, поранення отримали 2267 осіб.