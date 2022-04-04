Україну чекають нічні заморозки і ясні дні

09:23 12 листопада Київ, Україна

Синоптики обіцяють 12 листопада сонячний день з незначною хмарністю. Вночі практично по всій Україні очікуються заморозки.



Вночі температура повітря від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень обіцяють від +4 до +7 градусів. На півдні країни вдень повітря прогріється до 10 градусів вище нуля.



У четвер в Києві буде хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі буде від нуля до 2 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 5-7 градусів вище нуля.

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