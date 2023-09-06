На Україну чекає чергова хвиля аномальної спеки - синоптик

07:13 13 серпня Київ, Україна

Синоптик Наталія Діденко радить українцям повніше насолодитися комфортною температурою, яка на якийсь час встановилася в Україні. Найближчими днями вона повільно підніматиметься, і попереду на нас усіх чекає чергова хвиля аномальної спеки.

Синоптик зазначила, що в неділю, 13 серпня, слід очікувати на температуру повітря на рівні +24+29 градусів. А вже в понеділок, 14 серпня, на території країни теплішатиме до +26+31 градусів і ще вище.

"У понеділок уже +30 градусів і далі протягом тижня вище і вище. Спека вже розминається, малює губки перед дзеркалом і ставить ніжку з червоним педикюром на автомобільну сходинку – готуйте віяла, кондиціонери, вентилятори та голі плечі!” – додала Діденко.

Нагадаємо, кліматологи офіційно визнали липень 2023 року найспекотнішим місяцем в історії на Землі.