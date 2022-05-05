Україну не вважають безпечною країною для туризму

Міжнародна організація International SOS склала світову карту для мандрівників. На карті нанесені найнебезпечніші і безпечні частини світу для мандрівників будь-якої категорії. Через військові конфлікти на території України, наша країна потрапила до переліку «екстремальних територій».

Аналітики оцінювали держави з точки зору політичної нестабільності, соціальних хвилювань, а також кількості серйозних злочинів і дрібного хуліганства. Також враховувалися надійність транспортної інфраструктури, ефективність служб безпеки і екстрених служб і вразливість територій до стихійних лих.

Україна на карті забарвлена в оранжевий колір, а охоплені війною Донецька і Луганська області - бордовим відтінком, що говорить про їхню максимальну загрозу.

14 країн світу були визначені як екстремально небезпечні (Афганістан, Ємен, Сирія, Лівія, Малі, Сомалі, Південний Судан і ЦАР, а також частини Нігерії, Демократична Республіка Конго, Пакистан, Ірак і Єгипет).