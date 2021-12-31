Україну хочуть зробити країною електромобілів

15:10 19 серпень Київ, Україна

Уряд має намір стимулювати українців на покупку електрокарів, для цього будуть створені належні умови та інфраструктура.
 
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, йдеться на сайті відомства у вівторок, 18 серпня.
 
Криклій повідомив, що за станом на кінець липня 2020 року в Україні зареєстрували близько 23 тис. Електромобілів і ще більше гібридів. В цілому - близько 46 тис. електронних авто.

Електромобілі в пріоритеті
За словами міністра, для стимуляції покупки електромобілів в Україні необхідно розвинути відповідну інфраструктуру, а також здешевити їх вартість.
"Національної транспортної стратегії до 2030 року передбачено стимулювання використання електромобілів. Найближчим часом ми плануємо оновити її положення, в тому числі щодо використання міського електричного транспорту. Однак наше головне завдання - створити умови для виробництва електромобілів в Україні ", - зазначив Криклій.
фото: станция для зарядки электрокаров
Чим займається уряд?
Як підкреслив міністр, відомство підтримує продовження дії звільнення від сплати ПДВ на ввезення в Україну електромобілів і ініціює розміщення спеціальних електрозаправок на дорогах.
"Ми плануємо змінити ДБН і передбачити розміщення електрозаправок на всіх автомобільних дорогах загального користування, а не тільки державного значення", - заявив Криклій.
Також у відомстві збираються шляхом залучення кредитів поетапно замінити громадський транспорт на електротранспорт в містах.