Україну хочуть зробити країною електромобілів

15:10 19 серпень Київ, Україна

Уряд має намір стимулювати українців на покупку електрокарів, для цього будуть створені належні умови та інфраструктура.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, йдеться на сайті відомства у вівторок, 18 серпня.

Криклій повідомив, що за станом на кінець липня 2020 року в Україні зареєстрували близько 23 тис. Електромобілів і ще більше гібридів. В цілому - близько 46 тис. електронних авто.



Електромобілі в пріоритеті

За словами міністра, для стимуляції покупки електромобілів в Україні необхідно розвинути відповідну інфраструктуру, а також здешевити їх вартість.

"Національної транспортної стратегії до 2030 року передбачено стимулювання використання електромобілів. Найближчим часом ми плануємо оновити її положення, в тому числі щодо використання міського електричного транспорту. Однак наше головне завдання - створити умови для виробництва електромобілів в Україні ", - зазначив Криклій.

Чим займається уряд?

Як підкреслив міністр, відомство підтримує продовження дії звільнення від сплати ПДВ на ввезення в Україну електромобілів і ініціює розміщення спеціальних електрозаправок на дорогах.

"Ми плануємо змінити ДБН і передбачити розміщення електрозаправок на всіх автомобільних дорогах загального користування, а не тільки державного значення", - заявив Криклій.

Також у відомстві збираються шляхом залучення кредитів поетапно замінити громадський транспорт на електротранспорт в містах.