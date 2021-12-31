Україну хочуть зробити країною електромобілів

Уряд має намір стимулювати українців на покупку електрокарів, для цього будуть створені належні умови та інфраструктура.
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, йдеться на сайті відомства у вівторок, 18 серпня.
Криклій повідомив, що за станом на кінець липня 2020 року в Україні зареєстрували близько 23 тис. Електромобілів і ще більше гібридів. В цілому - близько 46 тис. електронних авто.
Електромобілі в пріоритеті
За словами міністра, для стимуляції покупки електромобілів в Україні необхідно розвинути відповідну інфраструктуру, а також здешевити їх вартість.
Електромобілі в пріоритеті
За словами міністра, для стимуляції покупки електромобілів в Україні необхідно розвинути відповідну інфраструктуру, а також здешевити їх вартість.
Чим займається уряд?
Як підкреслив міністр, відомство підтримує продовження дії звільнення від сплати ПДВ на ввезення в Україну електромобілів і ініціює розміщення спеціальних електрозаправок на дорогах.
Також у відомстві збираються шляхом залучення кредитів поетапно замінити громадський транспорт на електротранспорт в містах.
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