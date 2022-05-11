Українську збірну з футболу тренуватиме Сергій Ребров

Про це Маркевич сказав в коментарі Meta-ratings 7 серпня.



"Хочу побажати Сергію Реброву, якого 9 серпня призначать новим головним тренером національної збірної України, успіхів. Він на мою підтримку завжди може розраховувати", - сказав Маркевич.



Разом з тим він повідомив, що завершує роботу на посту глави комітету національних збірних України Української асоціації футболу.

"Я вважаю, що вірою і правдою служив українському футболу п'ять років, займаючи цю посаду в УАФ. За цей час національна збірна України завоювала право виступати у фінальній частині чемпіонату Європи, де фінішувала у вісімці кращих, молодіжна збірна стала чемпіоном світу, успіхів домагалися і збірні інших вікових груп. Також важливо, що в лавах збірних прогресували молоді футболісти, які зараз на очах навіть в іменитих зарубіжних клубах. Я вдячний всім, хто всі ці роки підтримував мене. Однак після закінчення чемпіонату Європи мене все частіше переслідувала думка, що я ще не сказав свого останнього слова, як тренер. Тому і вирішив, що з роботою функціонера час закінчувати", - заявив він.