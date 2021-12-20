Українсько-корейська колаборація: електровтобуси для Європи

20:22 09 липень Київ, Україна

Державне космічне агентство України, підприємство "Південмаш" і південнокорейська компанія Caris підписали меморандум про співпрацю, який передбачає виробництво п'яти тис. Електробусів і 7,8 тис зарядних станцій до них. Передбачувані інвестиції в виробництво на українських потужностях досягнутий 23 млрд гривень: почати виробництво розраховують до 2023 року.

"Ми дуже раді продовженню співпраці з Україною. Меморандум формалізує наміри щодо розширення колаборації з українськими державними підприємствами в секторі великого машинобудування ", - заявив глава правління Caris Ю Чхоль.

"Південмаш довгий час був недостатньо завантажений і знаходився в тяжкому економічному становищі, але зміг повністю зберегти працездатність і ефективність машинобудівного підприємства. Співпраця c Caris дозволить не тільки фінансово оздоровити підприємство, а й зберегти науково-технічний потенціал, відродити громадянське велике машинобудування, яке багато років залишалося одним з ключових напрямків діяльності заводу ", - в свою чергу, зазначив генеральний директор" Південмашу "Сергій Войт.

Як повідомили на підприємстві, нову продукцію розраховують експортувати в Європу. На жаль, ніяких технічних характеристик електробусів і зарядних станцій не назвали ні на українському, ні на корейському підприємстві.



Південнокорейська корпорація Caris має підприємства, розташовані в багатьох країнах світу, будівельні, логістичні компанії, займається виробництвом інноваційних матеріалів і компонентів для дорожнього будівництва і безпеки руху.



А тим часом дніпровське КБ "Південне" придбало новий верстат для виробництва деталей ракетно-космічної техніки, зокрема камер згоряння ракетних двигунів.