Українсько-корейська колаборація: електровтобуси для Європи

Державне космічне агентство України, підприємство "Південмаш" і південнокорейська компанія Caris підписали меморандум про співпрацю, який передбачає виробництво п'яти тис. Електробусів і 7,8 тис зарядних станцій до них. Передбачувані інвестиції в виробництво на українських потужностях досягнутий 23 млрд гривень: почати виробництво розраховують до 2023 року.
Як повідомили на підприємстві, нову продукцію розраховують експортувати в Європу. На жаль, ніяких технічних характеристик електробусів і зарядних станцій не назвали ні на українському, ні на корейському підприємстві.
Південнокорейська корпорація Caris має підприємства, розташовані в багатьох країнах світу, будівельні, логістичні компанії, займається виробництвом інноваційних матеріалів і компонентів для дорожнього будівництва і безпеки руху.
А тим часом дніпровське КБ "Південне" придбало новий верстат для виробництва деталей ракетно-космічної техніки, зокрема камер згоряння ракетних двигунів.
Південнокорейська корпорація Caris має підприємства, розташовані в багатьох країнах світу, будівельні, логістичні компанії, займається виробництвом інноваційних матеріалів і компонентів для дорожнього будівництва і безпеки руху.
А тим часом дніпровське КБ "Південне" придбало новий верстат для виробництва деталей ракетно-космічної техніки, зокрема камер згоряння ракетних двигунів.
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