Українська культурна спадщина. Створено інтерактивну карту руйнувань

06:26 06 квітня Київ, Україна

За попередніми підрахунками, на 1 квітня, понад 150 різних пам'яток та об'єктів культури було частково пошкоджено або повністю знищено внаслідок повномасштабного військового вторгнення росії в Україну. Про це повідомляє Український культурний фонд.



Для наглядної демонстрації масштабів руйнування Український культурний фонд запускає інтерактивну карту культурних втрат. Візуалізація таких військових злочинів також спростовує заяви російського керівництва, що армія рф начебто завдає точкових ударів виключно по об'єктах військової інфраструктури.



«Відтепер усі руйнування, які російська армія завдала культурній спадщині України, можна буде переглянути в режимі реального часу. Така візуалізація їхніх злочинів вкотре доводитиме, що росія – брехлива країна-терорист, попри будь-які міжнародні правила ведення війни, міжнародні конвенції, знищує все на своєму шляху. Також сподіваємося, що ця карта стане вагомим аргументом у ході дискусій з партнерами про виключення рф з різних міжнародних культурних організацій чи об'єднань», - сказав Владислав Берковський, виконавчий директор Українського культурного фонду.





До наповнення карти може приєднатися кожен. Якщо ви стали свідками знищення культурної спадщини під час збройної агресії рф проти України, надсилайте фото або відео докази до Міністерства культури та інформаційної політики через ресурс: https://culturecrimes.mkip.gov.ua Після підтвердження інформації дані будуть відображені на інтерактивній карті.



Нагадаємо, 1 квітня в ЮНЕСКО повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було пошкоджено щонайменше 53 об'єкти культури.