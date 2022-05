Українським журналістам вручили спецнагороду Пулітцерівської премії

14:39 10 травня Київ, Україна





Про це Пулітцерівська комісія у номінації «Особлива згадка» відзначила журналістів українських ЗМІ, за їхню мужність, стійкість та правдиве висвітлення війни.Про це повідомляється на офіційному вебсайті премії.



«Пулітцерівська комісія присуджує журналістам України особливу нагороду за їхню мужність, стійкість та відданість правдивому висвітленню під час безжального вторгнення володимира путіна до їхньої країни та його пропагандистської війни в росії. Незважаючи на обстріли, викрадення, окупацію та навіть загибель у своїх лавах, вони наполегливо намагаються дати точну картину жахливої реальності, роблячи честь Україні та журналістам усього світу», — йдеться у повідомленні.



Пулітцерівська премія — одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури та журналістики. Вона була створена газетним магнатом угорсько-єврейського походження Джозефом Пулітцером. 1903 року він склав заповіт, у якому розпорядився заснувати фонд його імені на залишені ним $2 млн. Перша премія була вручена 1917 року американському журналісту Герберту Байярду Своупу за серію матеріалів «Зсередини Німецької імперії».



У 2021 році лауреатами Пулітцерівської премії стали агенції Reuters та Associated Press, журнал Atlantic, а також газета The New York Times за висвітлення пандемії коронавірусу. Також премію отримало видання BuzzFeed - за розслідування про репресії Китаю щодо уйгурів.