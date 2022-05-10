Українським готелям будуть видавати "знак безпеки" за 100% вакцинацію співробітників

13:51 06 серпня Київ, Україна

У сфері готельного бізнесу з'явиться постковідне нововведення - тим готелям, в яких вакциновано від коронавірусу 100% співробітників, видадуть "знак безпеки".

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) в п'ятницю, 6 серпня.



"У разі вакцинації всього персоналу готелю, закладам розміщення буде надано підтвердження (у вигляді наклейки - знак безпеки)", - сказано в повідомленні.



Агентство на офіційному сайті буде вносити такі заклади в список готелів ДАРТ, працівники яких повністю імунізовані.



Для організації вакцинації персоналу готелю треба надати таку інформацію:

назва суб'єкта господарювання;

адреса місця розташування;

кількість персоналу на вакцинацію;

контактний телефон уповноваженої особи.