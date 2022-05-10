Українським готелям будуть видавати "знак безпеки" за 100% вакцинацію співробітників

У сфері готельного бізнесу з'явиться постковідне нововведення - тим готелям, в яких вакциновано від коронавірусу 100% співробітників, видадуть "знак безпеки".
Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) в п'ятницю, 6 серпня.
"У разі вакцинації всього персоналу готелю, закладам розміщення буде надано підтвердження (у вигляді наклейки - знак безпеки)", - сказано в повідомленні.
Агентство на офіційному сайті буде вносити такі заклади в список готелів ДАРТ, працівники яких повністю імунізовані.
Для організації вакцинації персоналу готелю треба надати таку інформацію:
"У разі вакцинації всього персоналу готелю, закладам розміщення буде надано підтвердження (у вигляді наклейки - знак безпеки)", - сказано в повідомленні.
Агентство на офіційному сайті буде вносити такі заклади в список готелів ДАРТ, працівники яких повністю імунізовані.
Для організації вакцинації персоналу готелю треба надати таку інформацію:
- назва суб'єкта господарювання;
- адреса місця розташування;
- кількість персоналу на вакцинацію;
- контактний телефон уповноваженої особи.
Потім інформацію необхідно висилати на електронну адресу контактної особи від ДАРТ: [email protected]
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