Українським готелям будуть видавати "знак безпеки" за 100% вакцинацію співробітників

13:51 06 серпня Київ, Україна

У сфері готельного бізнесу з'явиться постковідне нововведення - тим готелям, в яких вакциновано від коронавірусу 100% співробітників, видадуть "знак безпеки".
 
Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) в п'ятницю, 6 серпня.

"У разі вакцинації всього персоналу готелю, закладам розміщення буде надано підтвердження (у вигляді наклейки - знак безпеки)", - сказано в повідомленні.

Агентство на офіційному сайті буде вносити такі заклади в список готелів ДАРТ, працівники яких повністю імунізовані.

Для організації вакцинації персоналу готелю треба надати таку інформацію:
  • назва суб'єкта господарювання;
  • адреса місця розташування;
  • кількість персоналу на вакцинацію;
  • контактний телефон уповноваженої особи.
Потім інформацію необхідно висилати на електронну адресу контактної особи від ДАРТ: [email protected]