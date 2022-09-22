Українським чоловікам-студентам іноземних вишів заборонили виїзд за кордон

16:35 22 вересня Київ, Україна

З 14 вересня в Україні скасували можливість виїзду за кордон чоловікам, які навчаються у закордонних навчальних закладах. Таке рішення ухвалили через масові підробки документів.

Однак ні прикордонна служба, ні військове керівництво не робили офіційного оголошення. Студенти дізнаються про цю заборону вже на кордоні.



Представник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко повідомив, що українські чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном, більше не можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану.

Раніше, за рішенням вищого військового керівництва, студентам, які навчалися за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Прикордонники цю норму виконували, забезпечуючи пропуск. Проте останні місяці розпочалися масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном”, – наголосив Андрій Демченко.

Статистика прикордонників показує, що лише за липень-серпень на кордоні виявили близько 600 осіб, які показали підроблені документи щодо навчання у закордонних навчальних закладах. Тому найвище військове керівництво ухвалило рішення з 14 вересня скасувати можливість пропуску цієї категорії громадян.



У пресслужбі Львівського прикордонного загону підтвердили, що з 14 вересня чоловіки призовного віку, які навчаються за кордоном, не можуть їхати з України. Офіційного повідомлення про це рішення вищого військового керівництва не було тому, що жодних змін до ухвали КМУ, що регулює перетин кордону, не вносили.

«На початку квітня найвище військове керівництво ухвалило рішення пропускати військовозобов'язаних чоловіків, які навчаються в іноземних закладах. Ні тоді, ні зараз до постанови КМУ жодних змін не вносилось. Хоча у законодавстві із загальної мобілізації ця категорія чоловіків не підлягає призову на військову службу, але перетин кордону для них заборонено», – уточнила прессекретарка Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська.

За її словами, підроблені документи про навчання в іноземних вишах почали виявляти вже на початку травня. З того часу прикордонники львівської ділянки виявили 362 випадки фальшивих документів щодо навчання за кордоном.



Спікер ДПСУ уточнив, що питання можна вирішити, якщо внесуть зміни до постанови уряду №57, яка регламентує правила перетину державного кордону громадянами України та за яким чоловіки-студенти іноземних навчальних закладів не входять до переліку винятків, яким дозволено перетин кордону.