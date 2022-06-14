Українським дітям спростили виїзд за кордон на відпочинок та оздоровлення

14:10 14 червня Київ, Україна

В Україні спростили процедуру вивезення дітей за кордон для відпочинку та оздоровлення.



Діти зможуть виїжджати лише за наявності згоди Національної соціальної сервісної служби без нотаріального засвідчення документів.



Відповідну постанову №661 ухвалив Кабінет Міністрів 10 червня, повідомляє Державна прикордонна служба.



"Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткий термін забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним та гарантії повернення їх в Україну", - кажуть у ДПСУ.



Нова ухвала передбачає, що під час військового стану групи дітей зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок виключно за згодою Нацсоцслужби.



При цьому при поданні пакета документів до уповноваженого органу більше не потрібно здійснювати їхнє нотаріальне посвідчення, кажуть у відомстві.



Які документи потрібні для проходження прикордонного контролю?



✅ Згода Національної соціальної сервісної служби на виїзд групи дітей.



✅ Списки групи дітей, які виїжджають за кордон на оздоровлення та відпочинок та супроводжуючих їх осіб.



✅ Паспорт громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтво про народження дитини.



✅ Узгодження службою у справах дітей згоди представників кожної дитини на її виїзд за кордон.



✅ Заява батьків на виїзд дитини за кордон, засвідчена службою у справах дітей (може проводитись без нотаріально засвідченої згоди другого з батьків).



Після закінчення перевірки документів, прикордонник повинен поставити на списку штампи з позначками "Виїзд" або "В'їзд" та "Державний кордон перетнули", а також вказати загальну чисельність людей, що виїхали та повернулися.