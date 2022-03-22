Українська мова набула статусу майбутньої мови ЄС

17:02 22 березня Київ, Україна

Європейський Союз проголосував за приєднання України до спільного мовного простору. Це рішення було прийнято одноголосно.



Про це повідомляє Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень.



У понеділок, 21 березня, Генеральна асамблея Європейської федерації національних мовних інституцій (EFNIL) провела позачергове засідання. Члени асамблеї одноголосно підтримали рішення щодо членства України у мовному просторі ЄС.

"Членство в EFNIL надасть Україні можливість формувати стратегію законодавчого захисту української мови як майбутньої мови ЄС", – наголосив Кремінь.

EFNIL контролює виконання мовного законодавства у країнах-членах Європейського Союзу, захищає державні мови та заохочує вивчення офіційних європейських мов.