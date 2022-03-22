Українська мова набула статусу майбутньої мови ЄС

Європейський Союз проголосував за приєднання України до спільного мовного простору. Це рішення було прийнято одноголосно.
Про це повідомляє Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень.
У понеділок, 21 березня, Генеральна асамблея Європейської федерації національних мовних інституцій (EFNIL) провела позачергове засідання. Члени асамблеї одноголосно підтримали рішення щодо членства України у мовному просторі ЄС.
Про це повідомляє Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень.
У понеділок, 21 березня, Генеральна асамблея Європейської федерації національних мовних інституцій (EFNIL) провела позачергове засідання. Члени асамблеї одноголосно підтримали рішення щодо членства України у мовному просторі ЄС.
EFNIL контролює виконання мовного законодавства у країнах-членах Європейського Союзу, захищає державні мови та заохочує вивчення офіційних європейських мов.
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