Український вчитель потрапив до десятки найкращих педагогів світу

"Дуже важко повірити в це і усвідомити це. 10 людей на планеті Земля. 10 педагогів. І я, український учитель, серед цієї десятки. Це надихає та мотивує. Це означає, що я все роблю правильно. І тисячі українських вчителів теж роблять усе правильно, продовжуючи працювати, зберігати цінності навіть попри виклики повномасштабної війни. Це досягнення не було б без наших захисників та захисниць. Тільки завдяки їм маю честь працювати вчителем в Україні. І це додатково мотивує робити лише найкраще у своїй діяльності", - зазначив Артур Пройдаков.