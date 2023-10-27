Український вчитель потрапив до десятки найкращих педагогів світу

До ТОП-10 найкращих вчителів світу за версією премії Global Teacher Prize вперше потрапив учасник з України – учитель української мови та літератури Артур Пройдаков.
Про це повідомили організатори найпрестижнішої світової відзнаки для педагогів Global Teacher Prize.
У 2021 році Пройдаков став переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine, яка щороку відзначає вчителів-творців змін.
Потрапивши до десятки найкращих вчителів світу, переможець національної премії 2021 року Артур Пройдаков, як представник українського вчительства, прагне донести до світу, що українські вчителі та педагоги продовжують якісно виконувати свою роботу навіть під час повномасштабної війни.
У 2021 році Пройдаков став переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine, яка щороку відзначає вчителів-творців змін.
Потрапивши до десятки найкращих вчителів світу, переможець національної премії 2021 року Артур Пройдаков, як представник українського вчительства, прагне донести до світу, що українські вчителі та педагоги продовжують якісно виконувати свою роботу навіть під час повномасштабної війни.
Ім'я найкращого вчителя планети у 2023 році буде оголошено 8 листопада на церемонії нагородження Global Teacher Prize, яка відбудеться у рамках 42-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у Парижі у штаб-квартирі ЮНЕСКО. Переможець премії отримає нагороду у розмірі 1 мільйона доларів.
Цього року до списку 50 найкращих вчителів світу потрапили одразу два українські вчителі – Артур Пройдаков та Людмила Таболіна (також вчителька української мови та літератури, фіналістка Global Teacher Prize Ukraine 2019).
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