Український туристичний бізнес зазнає колосальних збитків

Державне агентство з розвитку туризму в Україні (ДАРТ) повідомляє про те, що пандемія коронавірусу істотно скоротила потік туристів в країну. У зв'язку з цим кількість туристів скоротилася практично в чотири рази - 2,7 млн за дев'ять місяців 2020 року проти 10,7 млн за аналогічний період 2019 року.
При цьому, за даними Нацбанку України, за дев'ять місяців 2020 року іноземні туристи витратили в Україні в 27 разів менше валюти, ніж за аналогічний період попереднього року.
В цілому за три квартали 2020 року громадяни інших країн привезли в Україну тільки $244 млн, тоді як за весь 2019 рік іноземні туристи витратили в Україні $1,62 млрд.
У той самий час через карантин і закриті кордони істотно впали і витрати українців на подорожі за кордон. За дев'ять місяців 2020 року цей показник склав $3,26 млрд - в 2,2 раза менше, ніж за дев'ять місяців 2019 року. При цьому більшу частину цієї суми зараз складають витрати українських заробітчан за кордоном.
За січень-серпень туристична галузь по всьому світу отримала збиток в розмірі $730 млрд у результаті коронавірусного карантину. Такі дані оприлюднила Всесвітня туристична організація ООН UNWTO.
В цілому за три квартали 2020 року громадяни інших країн привезли в Україну тільки $244 млн, тоді як за весь 2019 рік іноземні туристи витратили в Україні $1,62 млрд.
У той самий час через карантин і закриті кордони істотно впали і витрати українців на подорожі за кордон. За дев'ять місяців 2020 року цей показник склав $3,26 млрд - в 2,2 раза менше, ніж за дев'ять місяців 2019 року. При цьому більшу частину цієї суми зараз складають витрати українських заробітчан за кордоном.
За січень-серпень туристична галузь по всьому світу отримала збиток в розмірі $730 млрд у результаті коронавірусного карантину. Такі дані оприлюднила Всесвітня туристична організація ООН UNWTO.
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