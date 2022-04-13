Український туристичний бізнес зазнає колосальних збитків

14:04 17 листопада Київ, Україна

Державне агентство з розвитку туризму в Україні (ДАРТ) повідомляє про те, що пандемія коронавірусу істотно скоротила потік туристів в країну. У зв'язку з цим кількість туристів скоротилася практично в чотири рази - 2,7 млн за дев'ять місяців 2020 року проти 10,7 млн за аналогічний період 2019 року.