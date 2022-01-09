Український стартап зайняв перше місце в американському AppStore

Додатком Reface App від українських розробників, яке змінює обличчя на фото і відео, стало ТОП-1 в американському AppStore в категорії "Розваги".
Про це в Facebook написав СРО RefaceAI Іван Алцібеев. За його словами, українським розробникам вдалося обійти за популярністю TikTok, Netflix, Hulu і Disney. Reface також посів друге місце в категорії всіх безкоштовних додатків в американському AppStore.
Відзначимо, що Reface є одним з проектів українського стартапу RefaceAI, який заснували Роман Могильний, Олесь Петров і Ярослав Бойко в 2011 році. За кількістю завантажень додаток перетнуло позначку в 27 млн.
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