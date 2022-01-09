Український стартап зайняв перше місце в американському AppStore

14:16 27 серпень Київ, Україна

Додатком Reface App від українських розробників, яке змінює обличчя на фото і відео, стало ТОП-1 в американському AppStore в категорії "Розваги".





Про це в Facebook написав СРО RefaceAI Іван Алцібеев. За його словами, українським розробникам вдалося обійти за популярністю TikTok , Netflix, Hulu і Disney. Reface також посів друге місце в категорії всіх безкоштовних додатків в американському AppStore.

"Зрушити Netflix, YouTube і TikTok на самому конкурентному ринку світу, сидячи на Воздвиженці (мікрорайон Києва. - Ред.)! До сих пір складно повірити. Дуже пишаюся командою! "- написав Алцібеев.

Відзначимо, що Reface є одним з проектів українського стартапу RefaceAI, який заснували Роман Могильний, Олесь Петров і Ярослав Бойко в 2011 році. За кількістю завантажень додаток перетнуло позначку в 27 млн.