Український скрипаль виступив у Туреччині на концерті, присвяченому пам'яті Кемаля Ататюрка

16:42 16 листопад Київ, Україна

Кострицький , який проживає в Анкарі, виступив у складі Бількентського симфонічного оркестру (Bilkent Symphony Orchestra) на концерті, присвяченому пам'яті засновника та першого Кемаля Ататюрка . Український скрипаль Євген, який проживає в Анкарі, виступив у складісимфонічного оркестру (Bilkent Symphony Orchestra) на концерті, присвяченому пам'яті засновника та першого президента Турецької Республіки Мустафи

Про це у Фейсбуці повідомило Посольство України у Турецькій Республіці.

«Музика – це вид мистецтва, що не вимагає перекладу та зайвих слів. Її достатньо слухати та відчувати. Глибоко вражені сьогоднішнім виступом Bilkent Symphony Orchestra, присвяченим пам'яті засновника та першого президента Турецької Республіки Мустафи Кемаля Ататюрка . І особливо приємно бачити у складі оркестру справжнього професіонала, українського концертмейстера (першу скрипку) Євгена Кострицького », – йдеться у повідомленні.



Посольство подякувало за неймовірне виконання та отримані емоції.