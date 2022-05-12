Український народ отримав премію Атлантичної ради

11:24 12 травня Київ, Україна

Лауреатом премії Атлантичної ради "За визначне лідерство" став народ України.



Премію українцям присуджено за стійкість і мужність у протистоянні російському вторгненню. Це вперше The Atlantic Council нагороджує весь народ чи націю.



Зеленський подякував Atlantic Council за нагороду "За визначне лідерство" українського народу, розповів про сміливих українців та закликав мешканців інших країн відвідувати Україну.



Вручення нагороди The Atlantic Council за визначні досягнення у сфері лідерства – це щорічний захід, який проводиться у Вашингтоні та транслюється у прямому ефірі.