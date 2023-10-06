Український лідер вперше після початку вторгнення росії прибуде з візитом до Румунії

17:19 06 жовтня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський планує здійснити візит до Румунії наступного тижня. Про це повідомив румунський телеканал Digi24.



Це буде перший візит українського президента до Румунії з моменту початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. За даними телеканалу, поїздка Зеленського не є частиною його турне кількома країнами, а є спеціальним візитом виключно до Румунії. У рамках цього візиту він планує зустрічі з президентом Клаусом Йоханнісом та іншими високопоставленими румунськими чиновниками.



Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уже анонсував, що Зеленський незабаром відвідає Румунію. Нагадаємо, що президенти України та Румунії зустрічалися у Гранаді, Іспанія, в рамках саміту Європейської політичної спільноти.



Крім того, румунський прем'єр та кілька міністрів планують відвідати Київ, щоб обговорити можливості співпраці між двома країнами у різних сферах, зокрема, безпеку, енергетику, сільське господарство та інші важливі питання.