Український лідер опублікував фото деокупованого Лиману

"Ось що залишив по собі окупант в українському Лимані. Держава-агресор знищує всюди на захопленій території будь-які основи життя: економіку, соціальну сферу, культуру. Це можна зупинити лише одним способом: звільнити наші землі", - наголосив глава держави у підписі до публікації.