Український лідер опублікував фото деокупованого Лиману
11:49 05 жовтня Київ, Україна
Президент України Володимир Зеленський 5 жовтня опублікував у Telegram добірку фото зі звільненого Лиману на Донеччині.
"Ось що залишив по собі окупант в українському Лимані. Держава-агресор знищує всюди на захопленій території будь-які основи життя: економіку, соціальну сферу, культуру. Це можна зупинити лише одним способом: звільнити наші землі", - наголосив глава держави у підписі до публікації.
Він також висловив упевненість, що всю територію України буде очищено від ворога.
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